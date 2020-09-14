Деякі категорії громадян на Тернопільщині отримають компенсацію для придбання житла

Тернопільщина отримала 6 мільйонів 485 тисяч гривень для виплати компенсації для придбання житла 6 сім’ям пільгових категорій. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський.

«Кошти отримає сім’я особи з інвалідністю ІІ групи внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності на суму 1 млн 337 тисяч гривень у Тернопільському районі, три сім’ї осіб з інвалідністю І–ІІ групи внаслідок війни на суму 3 млн. 265 тисяч гривень (м. Тернопіль, Бережанський район, Бучацький район). А також сім’я померлого учасника бойових дій АТО/ООС на суму 594,6 тисяч гривень в Бучацькому районі та сім’я особи з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав – на суму 1 млн. 41 тисяча гривень у м. Тернопіль», – зазначив Вадим Боярський.

Нагадаємо, Урядом ухвалені розпорядження про розподіл субвенції на виплату грошової компенсації на придбання житла для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції; для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; для деяких категорій осіб, які брали участь у Революції Гідності, а також членів їхніх сімей; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, учасників бойових дій на території інших держав.