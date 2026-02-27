Таунхауси “ЕДЕМ ТАУН” — ваш простір для комфортного життя в самому серці Тернополя

Компанія “Креатор-Буд” розпочала будівництво нового сучасного житлового комплексу «EDEM Таун» на вулиці Тролейбусна, 14 у Тернополі. Цей проєкт створений для тих, хто хоче насолоджуватись простором, тишею та комфортом, не відмовляючись від усіх переваг міського життя. Таунхауси «EDEM Таун» — це ідеальний вибір для сімей, які прагнуть поєднати затишок заміського життя з близькістю до всіх необхідних інфраструктурних об’єктів.

Переваги комплексу «EDEM Таун»:

Таунхаус за ціною квартири – вигідна пропозиція, яка дозволяє отримати власний простір у сучасному комплексі.

Два поверхи – достатньо місця для всієї родини.

Площа кожного таунхаусу – 120 м² – простір для комфортного проживання та організації особистих зон.

30 м² власного простору – передній двір – можливість для паркування чи облаштування маленької оази на свіжому повітрі.

28 м² задній двір – ідеальне місце для відпочинку та сімейних вечорів на природі.

Дизайнерські клумби – кожен таунхаус має оформлену територію, що додає естетичної привабливості.

2 паркомісця біля будинку – вам не потрібно турбуватись про паркування.

Великі панорамні вікна – забезпечують відмінне природне освітлення в кімнатах.

Можливість встановлення теплої підлоги на етапі будівництва – додатковий комфорт протягом усього року.

Безпека та комфорт

Закрита територія комплексу – ваші діти і ви можете відчувати себе у безпеці на приватній території.

Відеоспостереження 24/7 – комплекс повністю оснащений для безпеки мешканців.

Цілодобова охорона – для додаткового спокою та впевненості.

Велике підземне укриття – для мешканців комплексу у випадку необхідності.

Усі комунікації підведені – забезпечення всіх необхідних послуг для комфортного життя.

Зручна локація для вашого життя

«EDEM Таун» розташований у чудовій локації з чудовим доступом до важливих об’єктів інфраструктури:

Парк Загребелля – лише 10 хвилин пішки.

Центр міста – всього 10 хвилин на авто.

Дитячі садки №19, №34, №37 – всього 5 хвилин на авто.

Школи №9, 16 – також лише 5 хвилин на авто.

Нова пошта – всього 1 хвилина пішки.

Західний ринок – всього 3 хвилини на авто.

Комфорт для всієї родини

Сучасний відпочинковий ігровий майданчик для дітей – ваші діти матимуть можливість весело проводити час на свіжому повітрі.

Дизайнерські ландшафтні рішення – створені для того, щоб ваше оточення було не лише комфортним, але й красивим.

«EDEM Таун» — це ідеальний комплекс для тих, хто хоче жити в комфорті і безпеці, користуючись усіма перевагами міського життя, але не відмовляючись від тиші та спокою. Тут ви зможете відчути затишок і зручність, маючи все необхідне на відстані витягнутої руки.

Запрошуємо до нашого центрального офісу продажу!

Ми чекаємо на вас у нашому офісі за адресою: вулиця Листопадова, 1. Тут ви зможете дізнатися більше про комплекс та отримати консультації від наших фахівців.

Телефон для довідок: 050 652 7007

Детальна інформація на нашому сайті: EDEM Таун – Креатор-Буд

Не втрачайте можливість стати власником таунхаусу в «EDEM Таун» — ваш комфортний дім чекає на вас!