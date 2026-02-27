На Тернопільщині з 1 березня не можна буде тримати собак на прив’язі

На Тернопільщині з 1 березня цього року не можна буде тримати собак на прив’язі. За це передбачені штрафи.

Про це сьогодні, 27 лютого, під час брифінгу повідомив начальник відділу Держпродспоживслужби Тернопільської області Василь Яциник, пише Суспільне.

За його словами, законодавчі зміни пов’язані з євроінтеграцією в галузі тваринництва. Тепер більше уваги приділятимуть благополуччю як домашніх тварин, зокрема, котів і собак, так і тварин у сількогосподарських комплексах.

“Деяка частина законів вступила в силу 1 січня цього року, основна маса вступить у дію 1 березня. Потім третьою датою буде 1 вересня 2026 року і заключно в 2027 році ще будуть деякі закони. Ці норми кардинально міняють підхід держави до власників тварин.

“У новому законі “Про ветеринарну медицину” йдеться про те, що всі собаки та коти мають бути ідентифіковані спеціальним чипом і мати ветеринарний паспорт на тварину. До речі, паспорт на тварину змінюється з 1 березня, він буде іншим. У цей паспорт вписуватимуть процедури. Він діятиме також за кордоном”.

Згодом паспорт буде доступний у застосунку “Дія”, повідомив Василь Яциник.