На Тернопільщині прокуратура повернула державі 8 га заповідної землі, де розташована печера «Кришталева»

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури, поданий в інтересах держави до Борщівської міської ради. Суд зобов’язав повернути у державну власність 8 га земель природно-заповідного фонду, що розташовані в межах Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Прокурори встановили, що вказана ділянка входить до складу НПП «Дністровський каньйон» та охоплює геологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення — печеру «Кришталева».

Попри особливий охоронний статус, землю було незаконно оформлено як ділянку лісогосподарського призначення та зареєстровано як комунальну власність. Надалі міська рада, не маючи на це повноважень, передала заповідну територію у постійне користування КП «Борщівський комунальник».

Щоб попередити нецільове використання та втрату об’єктів природно-заповідного фонду, прокурори звернулися до суду.

Суд повністю підтримав позицію обвинувачення. Згідно з рішенням, Борщівська міська рада має скасувати розпорядження, якими землю було передано в користування. Також підлягають скасуванню державна реєстрація прав на цю ділянку та відповідні записи у земельному кадастрі, що остаточно поверне її у державну власність.