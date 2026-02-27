На Тернопільщеі 31-річний чоловік до смерті затовк пенсіонера

На Тернопільщині судитимуть уродженця Запорізької області, який до смерті побив пенсіонера.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт щодо фігуранта скеровано до суду.

Злочин стався наприкінці листопада 2025 року в Тернополі.



У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що підозрюваний, 31-річний уродженець Запорізької області, та 65-річний потерпілий перебували в одній компанії, де розпивали алкогольні напої. Під час спілкування між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний наніс численні удари ногами та руками по обличчю і тулубу пенсіонера. Від отриманих травм чоловік помер.



Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).



Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.



За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт щодо фігуранта скеровано до суду.







Поділіться:









