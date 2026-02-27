Жителька Бережан уникла покарання за облиття кислотою суперниці

На Тернопільщині засудили жінку, яка через ревнощі облила суперницю кислотою, а чоловіка – бензином і підпалила. Потерпіла отримала хімічні опіки обличчя з некрозом шкіри. Чоловік лікував опіки шкіри, які становили 9% від усього тіла. У суді обвинувачена Ірина Чіх-Гуменюк визнала провину.

13 лютого 2026 року Бережанський районний суд виніс вирок у справі про напад на чоловіка та жінку у Бережанській громаді. Злочин скоїла жителька Бережан навесні 2025 року. Обвинувачена намагалася повернути свого чоловіка, який покинув її та пішов до першої дружини. Коли їй це не вдалося, вона облила жінку кислотою, перестрівши її на вулиці. Потерпіла отримала хімічні опіки обличчя з ділянками некрозу шкіри. Ушкодження віднесли до категорії середньої тяжкості.

Другий напад жінка скоїла на чоловіка – 1 травня 2025 року. Вона зустірлася з ним біля міського ставу для «налагодження стосунків». Коли розмова не вдалася, вона дістала пляшку з бензином, облила чоловіка та підпалила запальничкою. Внаслідок цього постраждалий отримав термічні опіки II ступеня обличчя, вух та рук, що становили 9% тіла.

У суді Ірина Чіх-Гуменюк визнала провину. Вона пояснила, що діяла у стані сильного розпачу та стресу. Після нападів вона сама телефонувала в поліцію та зізнавалася у скоєному. Судово-психіатрична експертиза встановила у жінки порушення адаптації, проте визнала її осудною – вона розуміла свої дії та могла ними керувати.

Суддя врахував щире каяття обвинуваченої, наявність на утриманні неповнолітньої доньки та той факт, що жінка раніше не була судима. Ірині Чіх-Гуменюк призначили два роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування основного покарання із встановленням іспитового терміну – 1 рік і 6 місяців. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

