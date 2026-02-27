У Тернополі діти, педагоги та працівники поліції відпрацьовували сценарій нападу на школу

Сигнал тривоги пролунав в одній зі шкіл Тернополя. До приміщення намагався увірватися озброєний зловмисник. Офіцер безпеки миттєво заблокував вхідні двері, увімкнув сигнал тривоги та натиснув тривожну кнопку. За лічені хвилини на місце події прибули працівники Управління поліції охорони та знешкодили нападника. Кінологи обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.



Так у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов пройшли навчання за сценарієм загрози нападу на заклад освіти. Директорка школи Руслана Петрокушин наголошує: питання безпеки у закладі – не реакція на окремі події, а системна щоденна робота.



“Звичайно, що ми не можемо передбачити всі надзвичайні ситуації, які можуть трапитися. Раніше такою надзвичайною ситуацією, до якої ми готувалися, була пожежа. Додалася і повітряна тривога в умовах війни, і зараз в такий неспокійний час також можлива загроза нападу на заклад освіти. Тут, звичайно, сценаріїв може бути безліч, і ми не можемо прорахувати все, як воно може, не дай Боже, бути в реальних умовах. Але ми вчимося, ми пробуємо, і тому сьогодні в нас справді відбулося таке навчання, таке тренування за легендою загроза нападу на заклад освіти”.



Під час звучання сигналу “тривога” учні забігли до класів, зачинили та заблокували двері, зашторили вікна та сіли на підлогу під стінами, аби не потрапляти в поле зору з коридору чи з вулиці.



“Нам потрібно знати, як діяти в ситуаціях терористського нападу, щоб не постраждати, щоб не втратити своє життя, і це для нас важливо, тому що ми мусимо розуміти, наскільки довго це має тривати, ми мусимо розуміти, як діяти в таких ситуаціях, що потрібно робити. Наприклад, закривати вікна фіранками, закривати двері, відсовувати парти і ховатись під стіну”, стверджує шестикласниця Мелісса Бочкарьова.



Щоденна профілактика – окремий напрямок робити інспекторів Служби освітньої безпеки. Правоохоронці проводять заняття для учнів від першого до одинадцятого класу. Це і лекції, і інтерактивні тренінги, і заняття зі шкільним психологом.



“Діти реагують, вони розуміють свою відповідальність і звертаються у разі, якщо було надіслане повідомлення, до прикладу шахрайського якогось роду або з натяком на те, що це може бути вербування, то дитина безпосередньо звертається або до класного керівника, або до мене, як до інспектора Служби освітньої безпеки, і ми відповідно на це реагуємо, – розповідає Єлізавета Смирницька, інспектор відділу Служби освітньої безпеки.



Старший інспектор ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Олександо Рогачевський каже, що у контексті цієї ситуації, яка відбувається на території України, всі навчальні заклади повинні бути підготовлені до будь-якої надзвичайної ситуації та негайно реагувати на будь-яку небезпеку та дотримуватись алгоритму безпеки та дій. Є розроблений наказ спільний з Національною поліцією України, в якому прописано алгоритм дій, як повинні діяти учні, якщо чують сигнали тривоги.



Педагоги та поліцейські переконані, що краще стабільно відпрацьовувати алгоритм у межах навчання, ніж розгубитися в реальній ситуації. Вони сподіваються, що всі ці сценарії так і залишаться тренуванням, а дітям доведеться застосовувати свої знання лише на уроках, а не під час реальної небезпеки.





