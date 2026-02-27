У російських регіонах вперше оголошували “ракетну небезпеку” через удар “Фламінго”

У Росії вдень 27 лютого вперше з початку війни в Україні “ракетну небезпеку” оголошували одночасно щонайменше в 13 регіонах, більшість з яких не є прикордонними, пише Правда.

Повідомляється, що про можливу ракетну атаку попереджали влади Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю. Щонайменше у восьми з них ракетна небезпека оголошувалася вперше.

У деяких регіонах, наприклад в Альметьєвську, призупиняли рух громадського транспорту. Крім того, оголошувалася евакуація студентів у Казані та Іжевську, а також співробітників аеропорту Курумоч у Самарі.

Російські пропагандисти з посиланням на уряд Чувашії повідомляли, що одна українська ракета “Фламінго” була начебто збита в небі над республікою, а інша “змінила курс і полетіла за межі регіону”.

За інформацією пабліка Shot, в Чувашії були збиті дві “Фламінго”. У той же час телеграм-канал “Радар по всій Росії” повідомляєв про три збиті ракети — по одній цілі перехопили в Удмуртії і Пермському краї, а “1 з ракет збили над Азовським морем, біля берега міста Таганрог”.

Згодом у МНС Росії оголосили про скасування режиму “ракетної небезпеки” в дев’яти регіонах Поволзького федерального округу.