Громада Тернополя вимагає повернути доступ до стадіону імені Романа Шухевича

24 лютого 2026 року представники бігової спільноти та правозахисники Тернополя направили офіційну заяву міському голові Сергію Надалу з вимогою переглянути умови оренди стадіону імені Романа Шухевича, що наразі контролюється ФК «Нива». Зокрема, тернополяни вимагають забезпечити безперешкодний доступ до цієї важливої спортивної арени.

Суть конфлікту

У січні 2025 року стадіон, єдиний у Тернополі з професійним 400-метровим покриттям, був переданий в оренду футбольному клубу «Нива» на 15 років. У рамках угоди орендар пообіцяв інвестувати 100 млн грн у модернізацію, але вже відтоді виникли серйозні проблеми з доступом до стадіону:

Обмежений графік роботи: стадіон відкритий лише з 9:00 до 18:00 у будні, коли більшість тернополян перебувають на роботі.

Вихідні дні: у суботу та неділю стадіон повністю зачинений для відвідувачів.

Погані умови: бігові доріжки захаращені рекламними конструкціями, а професійні атлети скаржаться на неприємне ставлення персоналу та відсутність базових зручностей, таких як туалети.

Правова позиція

Згідно з українським законодавством, зокрема ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», будь-які зміни в користуванні комунальним майном не повинні погіршувати умови надання послуг громадянам. Адвокат Руслан Ружицький, засновник бігової спільноти Ternopil Runday, наголошує, що нинішня ситуація є порушенням законодавства: «Ми не проти інвестицій, але ми категорично проти того, щоб вони означали закриття дверей для громади. Стадіон — це комунальна власність, а не приватна територія орендаря. Мерія зобов’язана забезпечити містянам умови для занять спортом».

Вимоги активістів

Представники бігової спільноти підготували заяву, в якій вимагають внести зміни до договору оренди стадіону №001 від 30.01.2025:

Вільний доступ: Забезпечити тернополянам можливість займатися бігом на стадіоні щодня з 06:00 до 22:00. Порядок на доріжках: Орендар має тримати бігові зони в належному стані. Контроль: Запровадити право міста на розірвання договору в разі ігнорування прав мешканців.

Наступні кроки

Активісти чекають на офіційну відповідь від Тернопільської міської ради. У разі, якщо вимоги громади будуть проігноровані, вони готові звертатися до суду для захисту своїх прав на доступ до комунального майна.

Довідка

Стадіон імені Романа Шухевича — головна спортивна споруда Тернополя, що перебуває у комунальній власності. Це єдиний в області стадіон з 400-метровими доріжками для легкої атлетики.