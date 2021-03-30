Выбираем радионяню

Контролировать состояние ребенка, находясь на некотором расстоянии, мечтает каждая мама. В этом помогают радионяня, предлагаемые многими ведущими компаниями. На сайте https://babyshop.ua/detskaya-komnata/radio–i-videonyani представлено большое количество различных моделей. Предлагаем разобраться, какие параметры заслуживают внимание в момент выбора, чтобы устройство прослужило достаточно долго.

Критерии выбора

Чтобы приобрести подходящее устройство, стоит обратить внимание на:

· радиус действия прибора;

· датчик дыхания, факт наличия которого является достаточным важным при выхаживании недоношенных детей;

· материал, который должен быть устойчив к внешнему механическому воздействию, чтобы исключить случайный выход из строя во время падения изделия;

· тип связи и питания;

· порядок управления.

Радиус действия может существенно отличаться. Если устройство будет работать внутри небольшой квартиры, данный параметр не имеет принципиального значения. Если же радионяню планируется эксплуатировать в двухэтажном доме, радиус действия может оказаться основным критерием. Если он окажется недостаточным, устройство не сможет передать сигнал на нужное расстояние. Это существенно усложнит его эксплуатацию и, возможно, сделает невозможной. При определении радиуса следует учесть, что заявленные производителем параметры были определены на открытой местности. В загородном доме расстояние будет намного меньше.

В зависимости от типа связи радионяни могут быть одно- и двухсторонними. Если квартира небольшая, такое устройство станет лучшим выбором. Мама в этом случае, находясь на некотором расстоянии от малыша, будет слышать все издаваемые им звуки. Если дом большой, лучше выбрать модель с двухсторонней связью. В этом случае мама будет слышать голос мамы, пока она до него дойдет.

По типу питания устройства могут отличаться. Одни модели работают от аккумуляторов, другие напрямую от сети. Если и универсальные устройства. Такие наиболее предпочтительны. Управление бывает сенсорным или кнопочным. Выбор зависит преимущественно от личных предпочтений.

Популярные модели

Чтобы радионяня прослужила достаточно долго и полностью отвечала предъявляемым требованиям, стоит обратить внимание на популярные модели. К таковым относят:

1. Chicco «Always with you». Цифровая модель активно использует современные технологии для передачи данных. Позволяет передавать сигнал на расстояние до 300 метров. Имеет 10 уровней громкости, что позволяет отрегулировать устройство с учетом существующей потребности. Если уровень шума будет повышен, пользователь узнает об этом по специальному индикатору.

2. Philips Avent SCD502/52. Цифровое устройство, использующее современные технологии для передачи звука. Радиус действия на открытой площадке составляет 300 метров. За счет это создается чистое звучание. Предусмотрен энергосберегающий режим. Есть индикаторы уровня звука. Работает от сети и батареек.

Обе модели отличаются высоким качеством сборки и имеют продолжительный срок службы.