Через оборудки з комунальним майном Тернополя відкрито провадження
За фактом оборудки з комунальним майном на 50 мільйонів гривень відкрито кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці повідомим депутат Тернопільської міської ради Іван Ковалик.
“29 січня 2021 р., на пленарному засіданні сесії Тернопільської міської ради, з ініціативи міського голови більшість депутатів прийняли рішення, яке відкриває шлях до втрати комунальної нерухомості колишнього комунального підприємства “Міська шляхо-експлуатаційна дільниця” (МШЕД) площею 6000 м.кв.
Цей об’єкт, зважаючи на комерційно привабливе розташування й площу території для його обслуговування, через публічний аукціон може бути проданий за ціною близько $1,5 млн. (близько 50 млн. грн.).
Дана нерухомість є елементом загальної оборудки з майном та земельною ділянкою площею 1,225 га колишнього КП “МШЕД” (кадастровий номер 6110100000:13:006:0055), у результаті якої “потрібні” приватні структури будуватимуть житловий квартал в обхід відкритих публічних аукціонів.”,- пише Ковалик.