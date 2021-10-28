09:37 | 28.10.2021
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Тернопільщина 

Понад сімсот нових випадків і 12 померлих: невтішна статистика COVID-19 на Тернопільщині

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12 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 27 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка 84 р., Чортківський район;
  • жінка 60 р., Чортківський район;
  • жінка 69 р., Кременецький район;
  • чоловік 69 р., Кременецький район;
  • чоловік 83 р., Тернопільський район;
  • жінка 73 р., Чортківський район;
  • чоловік 65 р., Чортківський район;
  • чоловік 60 р., Тернопільський район;
  • чоловік 58 р., Тернопільський район;
  • чоловік 44 р., Тернопільський район;
  • жінка 89 р., м. Тернопіль;
  • жінка 79 р., м. Тернопіль.

Загалом впродовж доби в області зафіксували 748 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 287 людей.

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