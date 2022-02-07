Якщо серце б’ється не в такт. Як позбутися аритмії?

На аритмію, тобто порушення ритму серця, страждає кожен третій мешканець планети. Багато хто взагалі не вважає це захворюванням і ніяк не лікує – доти, поки раптом не знепритомніє на вулиці, і таке часто трапляється саме з молодими людьми. Більше того, 25% ішемічних інсультів пов’язані саме з аритмією. Якщо серце б’ється не в такт, як відновити його ритм? Про це сьогодні розповідає лікар-кардолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

– У чому причини виникнення аритмії? Чому серце, яке до певного часу відбивало чіткий ритм, раптом починає з нього збиватися?

– Виною тому може бути багато обставин: хвороби серця, порушення у вегетативній нервовій системі, артеріальна гіпертензія, зміна гормонального статусу, захворювання щитовидної залози, шкідливі звички (куріння, алкоголь), переохолодження та багато чого іншого.

У тому числі – ті ж стреси. Їхня постійна «присутність» запускає в організмі запальні процеси, які руйнують серцеву тканину і викликають порушення серцевого ритму, або синдром емоційного вигоряння. Тобто відчуття невдоволення життям у поєднанні з перевтомою та дратівливістю – від нього серцевий ритм теж може страждати.

Тому намагайтеся бути оптимістами, ведіть активний спосіб життя, щодня хоч би 45 хвилин гуляйте на свіжому повітрі. Не паліть та обов’язково стежте за артеріальним тиском.

– Люди в основному знайомі з трьома видами аритмій: тахіаритмією (з частотою серцебиття до 120 – 150 ударів за хвилину), брадиаритмією (з пульсом менше 55 ударів за хвилину) та миготливою аритмією. Але кардіологи стверджують, що різновидів набагато більше, і кожен вид лікується по-своєму.

– Це так! Крім тахікардії та брадикардії аритмії поділяють на надшлуночкові та шлуночкові – залежно від того, в якій частині серця вони виникли. Згідно з ще однією класифікацією, аритмія буває пароксизмальна (приступоподібна) та постійна (хронічна).

Також існує безліч аритмій, у яких серце б’ється нерівномірно. Найпоширеніші з них – екстрасистолічна (передчасне скорочення всього серця або лише шлуночків) та миготлива (хаотичне скорочення окремих груп м’язових волокон, пульс при цьому досягає 100 – 150 ударів на хвилину).

Миготлива аритмія належить до таких раптових порушень серцевого ритму, при яких відразу ж треба викликати «швидку». Втім, вона і так одна з найчастіших причин її приїзду.

– Наскільки небезпечна та чи інша аритмія?

– При тій же миготливій аритмії високим є ризик утворення тромбів, які можуть переміщатися по судинах і закупорювати їх, створюючи загрозу інфаркту або інсульту. Якщо ж порушення ритму пов’язані з рідким пульсом, виникає загроза короткочасної зупинки серця, що припиняє кровообіг і призводить до втрати свідомості.

Але є види аритмій цілком невинні, що не призводять до значних наслідків. Підступність цього захворювання в тому, що аритмія може протікати безсимптомно. Тому навіть за хорошого самопочуття нерегулярний ритм, спійманий домашнім тонометром, – це привід звернутися до кардіолога.

З лікарем варто проконсультуватися, навіть якщо ніякого лікування потім не буде потрібно. Скажімо, іноді пацієнти скаржаться на серцеві перебої, завмирання з наступним різким поштовхом. Такий стан нерідко виникає при фізичному навантаженні або від хвилювання, часто буває і в спокої. При такій екстрасистолії корисно прийняти заспокійливе.

– Миготлива аритмія одна з найчастіших причин інсультів. Чи можна якось її позбутися?

– Починати порятунок треба з ліквідації основного захворювання, яке до аритмії і призвело (наприклад, підвищений артеріальний тиск). Існує й медикаментозне лікування. Якщо лікар вже точно поставив діагноз “миготлива аритмія”, то він його і призначить.

ДО РЕЧІ

Фахівці дають такі поради щодо профілактики аритмії:

– Щоб серце працювало без збоїв, включіть у свій раціон апельсини, груші, малину, смородину. Взимку нехай це будуть заморожені ягоди, все одно добре. У харчуванні повинні бути присутнім і червоний солодкий перець, помідори, буряк, петрушка, яблука, кукурудза;

– дуже корисна суміш з меду, волоських горіхів, лимона, кураги та родзинок. У цих продуктах багато калію, магнію, кальцію, які потрібні для нормальної роботи серця;

– при аритмії та серцево-судинних захворюваннях краще вживати чай із м’ятою. М’ята знімає роздратування, заспокоює. Можна також посмоктати перед сном м’ятні льодяники;

– Корисний і настій ягід калини. У ній міститься велика кількість вітаміну К, який благотворно впливає на серце та судини, нормалізує серцеву діяльність. Також калина багата на вітамін С, що зміцнює імунітет, і на вітамін Р, який необхідний для того, щоб організм засвоїв аскорбінову кислоту.

Тому не зволікайте. При виявленні перших же симптомів звертайтесь до лікаря, адже якісна та вчасна діагностика – це ваш шлях до здорового майбутнього!

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» вас з радістю приймуть досвідчені лікарі-кардіологи. Для формування попереднього запису на візит телефонуйте за номерами 0352 52 52 52 чи 068 752 52 52.