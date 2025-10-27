Тернопільський «мінувальник» знову в поліції: які наслідки його «жартів»?

Поліцейські Тернопільщини встановили особу чоловіка, який неодноразово повідомляв про фальшиві замінування у Тернополі. За останні кілька днів він знову влаштував «жарт» з вибухівкою у розважальному закладі, що призвело до масштабної перевірки та мобілізації екстрених служб.

Фальшиві замінування: чому це стало проблемою для Тернополя?

З початку 2025 року в Україні спостерігається різке зростання кількості неправдивих повідомлень про замінування, і Тернопіль не став винятком. Лише в Тернопільській області поліцейські зафіксували близько тисячі таких випадків.

25 жовтня 2025 року на спецлінію «102» надійшло повідомлення про нібито вибухівку в одному з розважальних закладів Тернополя. Поліція, вибухотехніки, рятувальники та медики оперативно відреагували на виклик і обстежили територію. На щастя, вибухівки не було виявлено, однак це призвело до значних витрат ресурсів і часу екстрених служб.

Встановлення особи правопорушника

Менш ніж через дві години після виклику правоохоронці з’ясували, хто став автором цього фальшивого повідомлення. Ним виявився 36-річний житель Тернополя, який раніше вже мав проблеми з законом через подібні злочини. Чоловік зізнався у скоєному, і його затримали.

Цей випадок не став для нього першим. Раніше, на початку 2025 року, тернополянин неодноразово повідомляв про замінування в обласному онкодиспансері, психоневрологічній лікарні, прокуратурі та патрульній поліції. Кожен такий виклик мобілізував всі екстрені служби, однак жодного разу інформація не підтвердилася.

Які наслідки чекають на правопорушника?

Відповідно до частини 2 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян), за подібні дії передбачено позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Поліція попереджає: такі жарти — кримінальні злочини!

Правоохоронці Тернопільщини наголошують на тому, що жартувати з екстреними службами — це не просто пустощі, а серйозний злочин, який має реальні наслідки для громадян і правоохоронців. За будь-яку неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян, особа повинна нести відповідальність перед законом.

Своєчасна реакція та відповідальність кожного громадянина — це те, що допомагає зберегти порядок і безпеку на вулицях Тернополя та інших містах України.