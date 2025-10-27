Мова єднає: Рятувальники Тернопільщини долучилися до Радіодиктанту національної єдності

Сьогодні, 27 жовтня, об 11:00 тернопільські рятувальники долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності, присвяченого Дню української писемності та мови. Цей щорічний захід об’єднав українців по всьому світу, демонструючи повагу до рідної мови, її краси й фундаментального значення у формуванні нашої національної ідентичності.

Цьогоріч текст диктанту «Дороги України» написала відома українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузнєцова. Диктант звучав в ефірі в особливому виконанні – його зачитала народна артистка України, провідна акторка та телеведуча Наталія Сумська.

Для рятувальників Тернопільщини участь у написанні диктанту стала важливою можливістю ще раз підкреслити своє прагнення до єдності з українським народом, цінність рідної мови та шану до її багатовікової історії.