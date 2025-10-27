Сьогодні у Тернопільському центрі крові відбулася колективна донація крові, присвячена пам’яті Івана Попіля — випускника Тернопільського національного медичного університету, який рік тому загинув на війні, повідомляють у медичному закладі.

Акцію організувала університетська спільнота донорів Red Line — молодіжний рух ТНМУ, створений для популяризації донорства серед студентів і викладачів.

Кількадесят людей — батьки Івана, рідні, друзі та студенти медуніверситету — прийшли сьогодні здати кров. Хтось знав Героя особисто, інші — почули його історію й захотіли вшанувати пам’ять доброю справою.

«У мого сина було велике, щире й відкрите серце. Він часто здавав кров… Іван казав: “Мамо, це допомагає людям”», — згадує Галина Попіль, мама Івана.

Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї важливої ініціативи.