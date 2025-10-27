Ще зник у травні. На Тернопільщині у лісосмузі в перекинутій автівці виявили тіло чоловіка

Під час патрулювання території працівники групи реагування Збаразького відділення поліції на автодорозі в лісосмузі, між селами Великі Бірки та Малий Ходачків, виявили перекинутий автомобіль Toyota на іноземній реєстрації.



Під час огляду транспортного засобу на водійському місці співробітники поліції побачили муміфіковане тіло чоловіка. Згідно із документами, знайденими поруч, це житель одного із сіл Тернопільського району, який вважався зниклим безвісти.



Ще 20 травня цього року до поліції зверталася дружина потерпілого із заявою про його зникнення.



Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Ч. 1 Кримінального кодексу України з позначкою “безвісти відсутній”.



Триває слідство.

