“Гриби в лісі”: арт-терапія для поранених військових та поліцейських на Тернопільщині

Творча реабілітація: поранені військовослужбовці та поліцейські малювали картини “Гриби в лісі”

Опубліковано 25 жовтня 2025 року о 11:36

У «ДУ ТМО МВС України по Тернопільській області» відбувся черговий арт-захід у межах програми творчої реабілітації для поранених військовослужбовців і поліцейських, які проходять лікування та відновлення. Цього разу учасники заходу створювали картини на тему “Гриби в лісі” — теплу, осінню композицію, сповнену кольорів природи, затишку та гармонії.

Творчий процес став для пацієнтів справжньою терапією — можливістю відволіктися від щоденних турбот, відчути спокій і натхнення, а також відкрити у собі нові грані таланту. Атмосфера під час заняття була щира, дружня та наповнена позитивними емоціями.

Допомагали захисникам у створенні художніх робіт Мар’яна Дячинська, асистент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання, та Оксана Мартинюк, вчитель мистецтва, художник-дизайнер. Під їхнім професійним керівництвом учасники вчилися передавати об’єми, тіні, кольори й настрій осіннього лісу, а головне — вкладали у свої роботи душу.

Такі творчі заняття стали доброю традицією в установі. Вони сприяють психологічному відновленню, формують позитивний емоційний стан, допомагають нашим захисникам знайти рівновагу та віру в себе.

