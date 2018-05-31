 Як комуністична влада знущалася над мирним населенням Тернопільщини

Козівський район ( З архівних матеріалів)

19 грудня 1947 року. В село Бишки вечером один большевик з гарнізону зайшов у хату Лихолат Теодозії, де вдаючи з себе повстанця, старався будь що від жінки вивідати. Жінка помітили, що цю підступну ролю грав правдивий большевик і старалася з ним нічого розмовляти ні на яку тему і показала рукою йому на двері. Розлючений большевик побачивши, що від жінки нічого не довідається і в дальшій з нею своїй розмові приказав її підняти вгору спідницю, жінка рішучо від цього відмовилась і підняла крик, тоді большевик побив її до непри томності і швидко вибіг з хати. Через декілька дніфв вона бачила його у військовій формі у сільській раді.

26 грудня 1947 року. В село Свобода Золота [Золота Слобода] приїхало 12-ть боль шевиків. Вони зайшли до Ковалів Івана і зажадали собі від нього горілки, але він не мав і за це його один большевик вдарив кілька раз в обличчя, а другий в той час штовхав його під груди цівкою гвинтівки і нецинзурно кричалипро те що бандитам дає пити а порядним солдатам жадні. Большевики пошукавши по господарстві та в льосі, горілки не хнайшли. Забравши сало та сир, від’їхали.

22 – 27 грудня 1947 року. В село Вівся квартирував гарнізон «істребків» в кількості 15 — чоловік. В день рискали по хатах шукаючи повстанців, а в ночі робили засади.

26 грудня 1947 року. До села. Будилів приїхали начальник РО МВД Ковальов і прокурор Севідов та 5-ть большевиків. Вони сконфіскували господарства Федор Евгенії, за це, що її чоловік засуджений на 10-ть років тюрми, й Урбан Марії, нібито за це, що її син, який служив в ЧА, обікрав військовий магазин на суму 1900 крб. Все добро віддали в колгосп.

31 грудня 1947 року. До села Вибудів досвітком прийшло 67 большевиків і перепроваджували по селі сильні труси, але нічого не знайшли. Людям наробили багато шкоди.

3 січня 1948 року. До ссела Будилів приїхало 15 большевиків і зайшли до господаря Горбачевського Павла та вимагали від нього три літри горілки. Він горілки не мав і за це його дуже побили і відійшли.

4 січня 1948 року. До села Вівся досвітком прийшло 20-ть большевиків. Вони розділились на чотири групи і перепроваджували стислі труси в усіх кінцях села. Нічого не знайшли, але людям наробили багато шкоди. Вечером усі відійшли в сторону село Литятина, Бережанського району. Цього ж самого дня до с. Каплинці приїхало 30 большевиків, між ними лейтенант Плотніков і лейтенант Сурготанов, зайшли до громадянина Петрів Василя, зробили в нього ревізію і під час ревізії знайшли стару криївку, і за це арештували його дві дочки: Тетяну і Михайлину та забрали в район.

5 січня 1948 року. До села Вівся на хутір Тригубів прийшли 4 большевики, котрі були перебрані на цивільно і вдавали з себе повстанців. Вони зайшли до одного переселенця і приказали йому переказати голові сільради, щоби він перевів збірку грошей і збіжжя, та щоб на свята зорганізував коляди, бо такий наказ від друга “Скали”, крім цього ще спеціально залишили для голови записку. А відходячи сказали, щоб зібрану збірку на 8 січня 1948 року доставити на хутір Осипівку, біля с. Кривого, бо там вже буде чекати друг “Лис” і “В’юн”. Однак, з їхніх заходів нічого не вийшло, бо ті особи добре собі усвідомили, що це робота большевиків. Залишену записку голова відставив до району.

6 січня 1948 року. В село Кальне, як тільки смерклось, появилося 4 перевдітих на цивільно большевиків, які ходили попід хати колядувати. Люди давали їм харчі, а дехто гроші. При цьому вони старались заходити до хат, де один з них оставався на дворі.

9 січня 1948 року. До села Золочівка приїхали 4 большевики, арештували Кота Михайла, який працював поштарем у даному селі. Господарство його сконфіскували, нібито за те, що присвоїв собі тримісячну пенсію, призначену для вдів по згинувших червоноармійцях.

13 січня 1948 року. Досвітком обступили большевики хутір в селі Плоска, перевірили всі хати, а в декого й інші будинки. Всіх большевиків було 150. По перевірці вони відійшли на Денисівські хутори.

16 січня 1948 року. До села Каплинці приїхав прокурор Севідов і 4 большевики. Вони сконфіскували майно Крилос Марії.

18 січня 1948 року До села Будилів приїхали 4 большевики, ходили по селі і розганяли молодіж, що ходила щедрувати, та розпитували на що колядують і кому здають ті гроші. Того самого вечора стрінули по дорозі переходячого Садівник Миколу в якого забрали ручний годинник, а його побили і так оставили на дорозі. Цього ж самого дня до села Золочівка прийшли 50 большевиків, які перепроваджували по селі сильні труси, при цьому розвалюючи печі, відкидали загату, зривали долівки і т. п. Не знайшовши нічого виїхали з села.

19 січня 1948 року. До вищезгаданого села приїхали 12 большевиків, між ними лейтенант Тулінков. Всі вони зайшли до хати господаря Пирога Теодора, де його, жінку і дітей загнали до пивниці і приказали не виходити, а самі перепровадили сильну ревізію. При перепровадженні ревізії перевертали все, що було на господарці, покопали землю, відкинули загату, зірвали долівку, розвалили піч та побили весь хатній 42 посуд. Користуючись з відсутності господарів, закрали все жіноче вбрання і кожухи та від’їхали до райцентру. До с. Вимислівка прийшло 40 большевиків і перепроваджували по селі сильні ревізії, але нічого не знайшовши відійшли.

20 січня 1948 року. Село Будилів обступила велика скількість большевиків, які перепроваджували великі труси по цілому селі. Під час ревізії розки стирти зі соломою чи, навіть, з необмолоченим збіжжям, зривали долівку, розвалювали печі, відкидали загати, копали землю і т. п. Під час трусу в селі нічого не знайшли. На облаві, як говорить населення, були большевики з таких районів: Козівського в числі 31 чол., Зборівського – 60 чол. і Глибочецького 30 чол.

22 січня 1948 року До села Олесино прийшли 8-ім большевиків. Вони ходили попід вікна і заглядали до хат. Постепено підійшли під хату сестри підпільника, де був підпільник “Деркач” (бувший працівник СБ Козівського району, зараз без зброї сам). “Деркач” запримітив, що під хатою є большевики та почав втікати через другі двері на двір, але тут вже стояли большевики і його зловили, побили та забрали до райцентру.

23 січня 1948 року. До вищезгаданого села приїхало 20 большевиків, між ними лейтенант МДБ Сурготанов. Большевики перепроваджували стислі ревізії в слідуючих людей: Лясота Івана, Пиріг Андрія і Галащук Михайла (підпільник, який скривається на власну руку), де в нього знайшли пістолет. Вони переночували в нього через ніч, а рано арештували його сестру Ольгу і від’їхали до райцентру.

29 січня 1948 року. До села Будилів прийшло 50 большевиків, між ними лейтенант МДБ Сурготанов, лейтенант Тулінков і Плотніков. Вони перепроваджували стислі труси по селі на підозрілих їм господарствах. При цьому розкидали стіжки зі соломою, відкидали загати, копали землю, викидали з пивниць бараболю, але нічото так і не знайшли. В другій половині місяця, коли впав сніг органи МВС і МДБ значно побільшили свою діяльність, вони часто в білих халатах ночами появлялися у селах групами 12-20 осіб, ходили попід вікнами і все прослуховували. На головних роздоріжжях робили засідки. Заходили до хат і вдавали повстанців, але успіхів не мали. Днями примінювали наскоки на підозрілі хати, де при цьому перепроваджували сильні труси: розкидали стіпки зі соломою чи збіжжям, розвалювали печі, зривали долівки, відкидали загати, копали землю і т. п. Перепроваджували більшого розміру облави (брали участь 120 – 160 осіб). При цьому прикликали для провірення вже скоріше арештованих громадян (2-4 рази) і в деяких селах точно списували всіх поворотців з Німеччини і господарства тих, котрих хтось з родини сидить в тюрмі або засуджений.

5 лютого 1948 року. До села Вимислівка приїхали 10 большевиків, між ними лейтенант МДБ – Сурготанов, котрий арештував громадянина Пончка Михайла за це, що на його полі знайшли криївку в місяці жовтні 1947 р. Арештованого відставили до тернопільської тюрми.

13 лютого 1948 року. До села Куропатники приїхали 4 большевиків, зайшли до громадянки Шмагай (переселенка) і забрали в неї: подушки, перину, все убрання й інші речі, за це, що її син засуджений за крадіж.

14 лютого 1948 року. До села Вибудів приїхали 5 большевиків, напали на хату громадянки Готманюк Катерини й її знасилували.

21 лютого 1948 року. До села Бишки вечером працівник РО МДБ капітан Спінко зі своєю групою 6 бійцями зробив засідку біля церкви. Тої самої ночі згадані большевики вкрали у священика 10 – ять курей.

25 лютого 1948 року. В село Золочівка ніччю група большевиків ходили по хатах і питали скільки в кого є членів родини. В тій самій справі вони підійшли під хату громадянки Косовської Оксани, розламали двері, вдерлися до хати і побили її до непритомності. Відносно органів МВС і МДБ, то на протязі цілого місяця по всіх селах району сильно скріпили засідки, нічні і денні наскоки на підозрілі хати. Арештування громадян (переважно в селах північного кута району), де за всякі хабарі їх звільняють. Перепроваджували в селах на окремих вулицях сильні труси (на одному місці шукають по 5- ять і більше годин). Почавши від 25 лютого 1948 року, вони почали примінювати облави на ловлення молодих хлопців, народжених 1930, 1931 і 1932 рр. Такі облави вже були в сс. Козівка, Дібще [Дибще], Ценів і Козова. Всіх зловлених доставляють до міста Тернополя, а звідси, мабуть, на роботу в Донбас. Втікачі, з цих зловлених хлопців, розказують, що по дорозі до міста Тернополя і таки вже з лагеру (збірного пункту) багато з них втікало домів. Так, що напротязі одної ночі з цього місця втекло понад 120-ти хлопців.

1 березня 1948 року. В місті Козова відбулася велика облава на базарі під час торгу. Всіх большевиків, що брало участь в облаві було коло 100 осіб. Вони зловили понад 500 мужчин у віці від 18 – 50 рр. Всіх зловлених допровадили під будинок МДБ, густо окружили їх стійками і по одному пускали до середини та перевірили. Звільнили тільки тих, що мали правдиві військові книжки. Більшу частину звільнили тої самої ночі, а решту затримали до другого дня. 2 березня 1948 року. Зловлених мужчин провіряли дальше так, що ще звільнили частину, а около 70 -ти осіб за підозрінням арештували. По тижневі часу ще з тих людей частину звільнили, а всіх інших, що скоріш відправили працювати в Донбасі й інших промислових центрах, запихали в поїзд і відісилали на попереднє місце їх перебування.

4 березня 1948 року. На хутір Підфігура біля с. Медови приїхало 12 большевиків, яких очолював лейтенант МДБ Плотніков. Вони зайшли до господаря Малащук Василя (54 річного) та приказали йому вести їх до рай центру. В дорозі большевики задусили Малащука і вступили до лікаря в селі Золочівка, щоб цей його збадав, що йому сталося. Лікар ствердив, що Малащук є задушений. Большевики від лікаря відставили його до рідні, перед якою оправдовувались, що він в дорозі помер.

9 березня 1948 року. До села Потік приїхали 3 большевики, котрі арештували: Зборовського Григорія, Чуй Евдокію, Лихолат Василя, Кобран Анастазію, Прийдун Анну і Скрентович Стаха – всіх держать у тюрмі.

10 березня 1948 року. До села Будилів приїхали 10-ть большевиків, котрі ніччю робили по селі засідки, а ранком зайшли до Рожели Теодора, половили всі кури (12 шт.) та наказали господині готовити для них обід. Цього ж самого дня до села Куропатники приїхало 10-ть большевиків, вони арештували Маланчук Вікторію і Павлюк Катерину (жінки підпільників), котрі повтікали з Сибіру. На хуторі Плоска (коло Слободи Золотої) люди, щоб не підписаи під примусом заяв до колгоспу, втікали в поле. Большевики, щоб присвоїти населення виставили “істребітельний батальйон”. Всіх “стрибків” є 7 осіб. Начальник “стребків” є наданий з району (руский). Щодо органів МВС і МДБ, то ці знова почавши від початку місяця сильно скріпили в селах засідки, нічні і денні, наскоки на підозрілі хати, нагінку на молодих хлопців, народжених 1929-1930 рр., яка триває дальше.

МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАВ ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ