На Тернопільщині висадили ліс дубів

20 жовтня 2022 р. працівники Суразького лісництва створювали нові ліси дуба звичайного у кварталі 170 виділ 3 на площі 3,0 га..

За словами лісничого Володимира Ладана, основними лісоутворюючими породами при штучному лісовідновленні та лісовирощуванні є господарсько цінні породи дерев: сосна, дуб, модрина європейська. В залежності від умов місця зростання та інших об’єктивних причин в якості головних порід використовуються також інші місцеві (береза, вільха). В останні роки зростають площі лісових культур з участю модрини європейської — надзвичайно цінної породи.