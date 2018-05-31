Лайфхаки, як тернополянам швидко здати документи на субсидію

Щоб подати запит на призначення житлової субсидії, тернополянам потрібно мати всього три документи: заяву, декларацію та довідку з ОСББ чи ЖЕКу.

Аби зекономити час, бланки “Заяви про призначення житлової субсидії” та “Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії” можна скачати з інтернету та заповнити відповідно до зразків. Ці бланки також безкоштовно видають в Управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради на вул. Лисенка, 8, кабінет №11.

Номери особових рахунків в організаціях, які надають комунальні послуги, можна взяти на пошті, де сплачуєте за комунальні послуги, або в особистому електронному кабінеті на сайті ДП “Газпостач”. Перед тим, як подавати заяву і декларацію в Управління соцполітики, візьміть довідку з ОСББ чи ЖЕКу.

З собою обов’язково треба мати паспорт, аби фахівці управління могли перевірити вашу прописку.

Прийом документів на субсидію в управлінні соцполітики міської ради (вул. Лисенка, 8, кабінет №11) здійснюють у всі робочі дні тижня, але з понеділка по четвер з 8.00 до 17.15 год, а в п’ятницю з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Станом на 31 травня черги до кабінету №11 невеликі, можна справитися за 10-20 хв., якщо заява і декларація попередньо заповнені.