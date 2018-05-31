“Правий Сектор” звинувачує тернопільського прокурора в покриванні корупціонера

Вже третій рік поспіль йдуть судові засідання по справі народної люстрації судді-корупціонерки Варневич. Про це повідомляє Правий Сектор Тернопільщина.

Попри те, що велика громада та кількість активістів виявили недовіру до судді і надали підтверджені факти її корупційної діяльності, Варневич продовжує вести суддівську діяльність. Три роки тому, без жодних законних підстав, судилище розпочалося над двома активістами – Віталієм Ващенком та Олегом Селецьким. Невдовзі Віталія Ващенка було вбито, і навряд чи це випадковість. А справу Олега Селецького повторно повернули на розгляд.

Прогнила система домагається свого, відстоюючи права корупціонерів. Є грунтовні підстави вважати, що прокурор Т. Станіслав чітко виконує вказівки зверху, адже попередньо (досудове) розслідування проводилося без участі обвинувачуваного, всі “докази” і свідчення, які були надані до суду, не мали жодного відношення до обвинувачуваної сторони, – кажуть у “Правому Секторі”. Наступне судове засідання відбудеться 25 липня о 14:00 у Збаразькому районному суді.