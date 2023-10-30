Ігор Гаврилюк міг залишитися за кордоном і бути живим, але вернувся з Чехії, щоб боронити Україну.

Спогадами про чоловіка ділиться з «Поглядом» дружина загиблого Героя – Оксана Володимирівна.

– Ігор був справедливим, добрим, роботящим, спокійним та відповідальним. Чоловік тільки 4 лютого 2022 виїхав на заробітки у Чехію, але відразу після початку повномасштабного вторгнення вернувся. І вже 19 березня потрапив у підрозділ Національної Гвардії. Спочатку проходив навчання в Львівській області. Там і познайомився з усіма своїми побратимами. Він був командиром відділення і його всі поважали за справедливість, мужність і вміння знайти підхід до кожного побратима. Він був серед тих людей, котрі були першими усюди: за когось міг піти в наряд, за когось копав окопи і за когось пішов в бій, з якого так і не повернувся, бо казали побратими, що в цей день він не мав там бути, мав бути інший побратим, але саме він замінив його і прийняв бій. Він казав, що не хоче, щоб йшли воювати такі молоді хлопці, як наш син (сину Ігоря та Оксани 23 роки, – ред..), щоб йшли такого віку, як він.

До слова брат Ігоря теж військовий, який пішов на війну ще в 2015 році.

Ігор Гаврилюк з сім’єю

Загинув Ігор Гаврилюк 25 січня під час охорони одного із державних військових об’єктів в населеному пункті Новобахмутівка Донецької області. Але тіло змогли забрати лише 29 січня, розповідає дружина захисника.

Ігорю Гаврилюку було 44 років.

Поховали Героя сучасної війни на Пантеоні Героїв поруч з усіма військовослужбовцями, які віддали своє життя за Незалежність України.

Оксана Володимирівна підтримали ідею уніфікованих пам’ятників, бо вважає, що всі загиблі захисники рівні і гідні на однакове вшанування.

– Я хочу, щоб був Пантеон, щоб люди приходили і вшановували, бо якщо будуть різні хрести, то це цвинтар простий буде. Вони ж всі однакові герої, – каже дружина загиблого захисника.

За словами Оксани Гаврилюк, військова частина подала документи на присвоєння Ігорю ордена «Богдана Хмельницького» (посмертно), але присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), але ще не вручили, тільки є на сайті президента, що підписано Президентом від 23 серпня. Казали побратими, що він заслуговує на більше, – каже дружина загиблого захисника.

Нагадаємо, у Тернополі облаштовують військове кладовище «Пантеон Героїв Тернополя», метою якого є гідне вшанування загиблих воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та віддання їм належних військових почестей.

Це не просто кладовище, а урочисте місце вшанування, комплекс поховань. Пантеон витриманий в єдиному стилі, з алеями, з уніфікованим виглядом поховань. Це міжнародна традиція, адже через століття можна буде прийти і бачити, хто тут похований. Буде видно, що був гурт людей з певною ідеєю, за яку вони загинули. І навіть після того, як поховали захисників має бути видно, що ця ідея була спільна для всіх