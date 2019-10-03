На Тернопільщині скажений кіт покусав жінку: у селі запровадили карантин

Дана подія трапилась ще 27 вересня. В той день бродячий кіт зненацька накинувся на 63-річну жінку та покусав її в області правої руки. За результатом лабораторного дослідження виявлено, що кіт був хворим на сказ. На разі, лікування потерпілої здійснюється амбулаторно, їй надається комплекс відповідних профілактичних щеплень.

2 жовтня, за даним фактом, відбулося позачергове засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Шумській райдержадміністрації, на якому прийнято рішення щодо запровадження з 02.10.2019 року двомісячних карантинних обмежень та оголошено неблагополучним по сказу тварин с. Бриків. Також, затверджено відповідний план-заходів по локалізації та ліквідації спалаху сказу.