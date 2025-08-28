Зменшилася кількість шкіл і учнів: як Тернопільщина зустрічає 2025/2026 навчальний рік

Тернопільщина готується до старту нового навчального року

Напередодні старту 2025/2026 навчального року на Тернопільщині завершується підготовка освітніх закладів. Як розповіла начальниця департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома, здобуття загальної середньої освіти в області цього року забезпечуватимуть 534 заклади загальної середньої освіти, що на 17 менше, ніж у попередньому навчальному році. Контингент учнів теж зменшився — зі 101 927 до 98 617 школярів.

За даними департаменту, у закладах області здобуватимуть освіту 3545 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Із них 3336 учнів навчатимуться за місцем перебування, а 139 школярів — дистанційно у школах, де вони навчалися до війни. Також близько 6222 дітей з Тернопільщини нині перебувають за кордоном.

Більшість навчальних закладів області працюватимуть в очному форматі — 452 школи. Ще 82 організують освітній процес за змішаною формою.

Разом із тим, через наслідки війни та демографічні проблеми зменшилася і кількість першокласників. Цьогоріч за парти вперше сядуть 7343 учні, що на 573 менше, ніж торік.

З державного бюджету місцевим бюджетам області на ефективне функціонування закладів та установ освіти виділено понад 789,9 млн грн. Водночас відповідно до оновлених правил фінансування, з 1 вересня утримання шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів (окрім початкових), лягає на громади.

За інформацією територіальних громад, власним коштом фінансуватимуть малі школи Збаразька ТГ (Карначівська та Кретівська гімназії) та Гримайлівська ТГ (Калагарівська гімназія). Решта громад привели освітню мережу у відповідність до чинного законодавства.