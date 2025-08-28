21:14 | 28.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Головні 

Зменшилася кількість шкіл і учнів: як Тернопільщина зустрічає 2025/2026 навчальний рік

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільщина готується до старту нового навчального року

📚 Напередодні старту 2025/2026 навчального року на Тернопільщині завершується підготовка освітніх закладів. Як розповіла начальниця департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома, здобуття загальної середньої освіти в області цього року забезпечуватимуть 534 заклади загальної середньої освіти, що на 17 менше, ніж у попередньому навчальному році. Контингент учнів теж зменшився — зі 101 927 до 98 617 школярів.
👨‍👩‍👧 За даними департаменту, у закладах області здобуватимуть освіту 3545 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Із них 3336 учнів навчатимуться за місцем перебування, а 139 школярів — дистанційно у школах, де вони навчалися до війни. Також близько 6222 дітей з Тернопільщини нині перебувають за кордоном.
🏫 Більшість навчальних закладів області працюватимуть в очному форматі — 452 школи. Ще 82 організують освітній процес за змішаною формою.
📉 Разом із тим, через наслідки війни та демографічні проблеми зменшилася і кількість першокласників. Цьогоріч за парти вперше сядуть 7343 учні, що на 573 менше, ніж торік.
💰 З державного бюджету місцевим бюджетам області на ефективне функціонування закладів та установ освіти виділено понад 789,9 млн грн. Водночас відповідно до оновлених правил фінансування, з 1 вересня утримання шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів (окрім початкових), лягає на громади.

🏘 За інформацією територіальних громад, власним коштом фінансуватимуть малі школи Збаразька ТГ (Карначівська та Кретівська гімназії) та Гримайлівська ТГ (Калагарівська гімназія). Решта громад привели освітню мережу у відповідність до чинного законодавства.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *