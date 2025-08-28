Малий бізнес Тернопільщини спрямував понад 880 млн грн до місцевих бюджетів

Навіть у часи війни підприємці області залишаються надійною опорою для своїх громад. Малий бізнес не лише зберігає робочі місця, а й забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів, що напряму впливає на якість життя людей.

За сім місяців цього року суб’єкти господарювання, які працюють на спрощеній системі оподаткування, перерахували до бюджетів територіальних громад Тернопільщини 880,2 млн грн єдиного податку. Всі ці кошти залишаються на місцях та перетворюються на відремонтовані дороги, нові дитсадки й школи, модернізовані лікарні та зарплати для вчителів і працівників комунальних служб.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року надходження зросли на 13%, що становить додатково 103,5 млн гривень.

Найвагоміший внесок зробили фізичні особи-підприємці, які сплатили 664,1 млн грн, а це на 62,4 млн грн більше, ніж торік.

Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, забезпечили ще 219,1 млн грн, тобто приріст порівняно з минулим роком – 93 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність кожному підприємцю, який продовжує працювати, сплачувати податки та робити свій внесок у розвиток рідних громад.