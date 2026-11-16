🕯️ Теребовлянська громада знову у скорботі…

💔На війні за Україну загинув уродженець села Лошнів рядовий Василь Павлович Дребут, 25 березня 1968 року народження, повідомляють у міській раді.

🖤Життя захисника обірвалося 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого безпілотника-камікадзе типу FPV з невідомого напрямку по інженерній групі під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії поблизу населеного пункту Шилівка Покровського району Донецької області.

🪖Василь Дребут був призваний до лав Збройних сил України 16 грудня 2025 року. Служив стрільцем-номером обслуги мотопіхотного відділення, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок і захищаючи рідну землю від російського окупанта.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Василя Павловича. Розділяємо невимовний біль непоправної втрати. Жодні слова не здатні втамувати біль від втрати найдорожчої людини, але пам’ять про його мужність, відданість Україні та жертовність назавжди залишиться в наших серцях. У цей важкий час схиляємо голови у глибокій скорботі разом із родиною полеглого захисника.

🕯️ Вічна та світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають! 💙💛