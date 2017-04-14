Історія про те, як тернополянка “попала” на 15 тисяч

Черговий псевдобанківський аферист зумів викрасти з картки тернополянки 15 тисяч гривень. Відомий метод вкотре спрацював: у телефонній розмові шахрай переконав «клієнтку», що банківську картку заблоковано, потрібно надати всю інформацію, щоб її розблокувати.

Довірлива жертва, звісно ж, усе розповіла, як наслідок – втратила чималі кошти.

Краяни, не будьте такими довірливими до незнайомців! У телефонному режимі працівники банку ніколи не міняють паролі, не продовжують строки дії карток! Не виконуйте жодних вказівок невідомих щодо будь-якихфінансових операцій!