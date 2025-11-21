Клята війна забирає найкращих, – на війні загинув Григорій Смук з Тернопільщини

Клята війна знову і знову забирає життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток та сльози…

Відданий військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність внаслідок артилерійського обстрілу противником в районі н.п. Петропавлівка Донецької області 30 грудня 2024 року загинув солдат СМУК ГРИГОРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ,1978 року народження, житель с. Глибочок Борщівської територіальної громади, близько року рідні з надією чекали на звістку про те, що живий, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!