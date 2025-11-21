Арсенал-Трейдинг: надійний постачальник технічних пластин для промислових галузей України

Арсенал-Трейдинг — це компанія, що вже давно зарекомендувала себе як надійний постачальник гумотехнічних і азбестотехнічних виробів для різних галузей промисловості в Україні. Пропонуючи широкий асортимент продукції для машинобудування, металургії, вугільної та добувної промисловості, а також автомобільного та залізничного транспорту, компанія забезпечує своїх клієнтів високоякісними матеріалами, що відповідають усім сучасним вимогам.

Техпластина ТМКЩ: високоякісний продукт для різних галузей

Один із найбільш затребуваних продуктів компанії Арсенал-Трейдинг — це техпластина ТМКЩ, яка відзначається чудовими властивостями стійкості до агресивних середовищ. Вона є ідеальним рішенням для тих підприємств, які працюють в умовах високих температур, морозів та хімічних впливів. Завдяки високим експлуатаційним характеристикам, техпластина ТМКЩ є незамінною в багатьох галузях, де потрібні надійні матеріали для ущільнення, віброізоляції та захисту від механічних пошкоджень.

Техпластина ТМКЩ має ряд переваг:

Висока стійкість до температурних коливань від -45°С до +80°С;

Відмінна хімічна стійкість до кислот, лугів і солей;

Призначена для застосування в агресивних середовищах, де потрібно мінімізувати механічні пошкодження та вібрації.

Властивості та застосування техпластини ТМКЩ

Техпластина ТМКЩ виготовляється за стандартами ГОСТ 7338-90, що гарантує її високу якість. Продукт має низку технічних характеристик, серед яких:

Товщина рулонів від 1 до 10 мм, що дозволяє підібрати потрібну товщину для різних видів застосувань.

Ширина рулону до 1200 мм і більше, що дає змогу обробляти великі поверхні.

Різновиди техпластини: формова (Ф) і неформова (Н) гума, що підходить для специфічних виробничих потреб.

Техпластина ТМКЩ застосовується в таких сферах, як:

Машинобудування і металообробка — для створення ущільнень і віброізоляційних прокладок;

Будівництво і сільське господарство — як захист від механічних пошкоджень і агресивних хімічних середовищ;

Автомобільна і залізнична промисловість — для захисту вузлів і механізмів від тертя.

Купити техпластину ТМКЩ в Україні: вигідні умови від Арсенал-Трейдинг

Компанія Арсенал-Трейдинг пропонує широкий асортимент техпластини ТМКЩ за доступними цінами. Вся продукція сертифікована і відповідає високим стандартам якості. Для клієнтів на сайті компанії доступний великий вибір рулонних і листових техпластин, що відрізняються різними технічними характеристиками.

Ціни на техпластину ТМКЩ стартують від 48 гривень за кілограм, що робить цей продукт доступним для різних підприємств, незалежно від розміру їхніх виробничих потреб. Компанія також пропонує швидку доставку по всій Україні, в тому числі в Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Харків та інші міста.

Переваги співпраці з Арсенал-Трейдинг

Широкий асортимент продукції : понад 80 найменувань гумотехнічних виробів, включаючи техпластину ТМКЩ.

Гнучка цінова політика та вигідні умови оплати.

Швидка доставка по всій Україні.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта і консультації з питань вибору продукції.

Арсенал-Трейдинг — ваш надійний партнер в постачанні техпластини ТМКЩ

Обравши Арсенал-Трейдинг як постачальника, ви отримуєте гарантовану якість, професіоналізм і надійність у кожному етапі співпраці. Компанія надає великий вибір гумотехнічних і азбестотехнічних виробів для різних галузей промисловості, забезпечуючи своїх клієнтів висококласними матеріалами з гарантією якості та відповідності стандартам.