З полону повернувся майор  полку «Азов» Арсен Дмитрик з Бережан

З полону повернувся майор полку «Азов» Дмитрик Арсен Володимирович з Бережан.

До слова, Арсена, який став на захист Маріуполя від російських окупантів, Президент відзначив високою державною нагородою – орденом «За мужність» ІІ ступеня у Національній гвардії України.

Нагадаємо, чотири місяці тому, 19 травня, медиками і військовослужбовці ЗСУ, виконуючи наказ українського командування, вийшла з заводу «Азовсталь». Усі оборонці «Азовсталі» потрапили у російський полон.

21 вересня 2022 року, Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців “Азова”. Обмін відбувся у Чернігівській області.

В рамках цього обміну російській стороні видали нардепа та одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука.

Зазначимо, у травні Кремль виступав проти обміну Медведчука на захисників “Азовсталі” . Така позиція пояснювалася тим, що він має українське громадянство.