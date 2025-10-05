На війні загинув воїн Збройних Сил України, людина великої мужності, доброти та честі Сергій Панчук

Народний Рух України з глибоким сумом повідомляє про непоправну втрату — на війні загинув Сергій Панчук, воїн Збройних Сил України, людина великої мужності, доброти та честі. Сергій був членом Тернопільської крайової організації Народного Руху України, учасником Революції гідності та героєм російсько-української війни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сергій добровільно став на захист Батьківщини, мужньо боронячи рідну землю від російського агресора. Для своїх побратимів він був надійною опорою, для рідних — гордістю, а для всіх нас — прикладом справжнього патріотизму.

Сергій жив із вірою в перемогу, у справедливість і щасливе майбутнє незалежної України. Його смерть — велика втрата для всієї рухівської родини та для України, яку він захищав ціною власного життя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. Вічна шана і слава Герою!

Слава Україні! Героям слава!