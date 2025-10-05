На війні загинув молодий захисник Денис Кокшаров з Хмельниччини

💔 Знову скорботна звістка для Волочиської громади. Повідомляє міська рада. У війні за свободу та незалежність України загинув наш земляк – старший солдат Кокшаров Денис Вікторович, 1988 року народження, житель села Користова.

Його життя обірвалося 29 січня 2025 року. Протягом певного часу Денис вважався зниклим безвісти, однак нещодавно стало відомо про його героїчну загибель.

Щиро співчуваємо рідним і близьким. Розділяємо ваш біль та горе.

🙏 Вічна шана і світла памʼять Герою.