Чому тернопільським війтом має зайнятись НАЗК

2010-й– у боргах

Усе пізнається в порівнянні. Тому ми вирішили розповісти читачам не лише про «свіжі»статки міського голови Тернополя Сергія Надала, які він задекларував у 2016 році, а й пригадати, як змінювалась кількість купюр уйого гаманці упродовж шести років, з моменту, як Сергій Віталійович зайняв головне крісло на Листопадовій.

Не секрет, що Надал прийшов керувати містом, маючи за спиною кількарічний стаж роботи у податковій. Тому він, як ніхто інший, мав би знати, як грамотно заповнювати декларацію, щоб до неї не виникало жодних запитань. Але у мера не все так гладко і прозоро, якби хотілося…

Тож почнемо з початку. У 2010 році Сергій Надал отримав 70 тис. 963 грн., хоча його витрати складали 115 тис. 307 грн. Відповідно Сергій Віталійович «вліз»у борги на суму 44 тис. 344 грн. Що ж стосується сім’ї мера, то її дохід складав

20 тис. 221 грн. Тут слід зазначити, що у членів родини Сергія Віталійовича у 2010 році з’являється дохід у вигляді матеріальної допомоги на суму 1 млн. 134 тис. 66 грн.

Згідно з інформаційною довідкою, саме у 2010 році дружина пана Надала та його донька отримали у подарунок по півбудинку вприміському селі Байківці. Сам Сергій Віталійович у передачі «Хто тут живе» теж підтверджував, що мільйонна допомога – це вартість будинку. Через це у доходи ми ці гроші включати не будемо.

Щодо витрат членів сім’ї, то вони складали 59 тис.377 грн.

Та попри це, враховуючи борг попереднього року, сім’я Сергія Віталійовича закінчила 2010 рік із боргами в сумі 127 тис. 848 грн. Хоча йу цьому ж році Сергій Віталійович обзавівся частиною квартири площею 12 кв.м та автомобілем «MitsubishiPajero» (2008 р.в.), а члени сім’ї –будинком площею 399,1 кв. м та земельними ділянками площею 1,42 га

2011-й –із квартирою та землею

Після року «просиджування» в кріслі міського голови, справи у Сергія Надала фінансово покращились. Він отримав 160 тис. 690 грн. доходу, витративши при цьому 191 тис. 954 грн.

Хоча знову не обійшлося без боргів, які в 2011 році складали 31 тис. 264 грн. Що ж стосується сім’ї, то її дохід налічував 527 тис. 887 грн. При цьому з них 502 тис. 250 грн.– це прибуток від відчуження нерухомого майна. Тільки от якого – питання!Адже і земельна ділянка, і будинок, який належить членам сім’ї Сергія Віталійовича, так і залишилися у їхній власності. Більше того, члени сім’ї Надала отримали ще й частину квартири площею 11,74 кв.м та земельну ділянку площею 2500 кв. м, натомість витрат на придбання якогось нерухомого чи рухомого майна в декларації чомусьне вказали. Підсумовуючи вищесказане та не враховуючи коштів невідомого нам походження, сім’я Сергія Віталійовича закінчила 2011 рік із боргами у сумі 133 тис. 475 грн.

2012-й – у плюсі!

У 2012 році міський голова Тернополя отримав 157 тис. 564 грн., а витратив 116 тис. 52 грн. Сімейний дохід був порівняно скромним та складав 18 тис. 984 грн. Мабуть, тому й витрат не було. Хоча все майно, яке було у власності Сергія Віталійовича і його сім’ї, нікуди не вибуло і відчужене не було. А отже,бодай якісь витрати на його утримання мали б з’явитися у декларації. А їх немає. Вочевидь, будиночоку с. Байківці на 399,1 кв. м не опалювався, водопостачанням там не користувалися, а замість електроенергії сім’я користувалася свічками. Мабуть, саме через таку «тотальну» економію (принаймні згідно з декларацією) 2012 рік, з урахуванням боргу минулого року, Сергій Віталійович разом із сім’єю закінчив з плюсом у сумі 314 тис. 39 грн.

2013-й – без води та газу?

У 2013-муСергій Віталійович отримав доходу 163 тис. 311 грн. Витрат у мера не було. Сім’я доходів не отримувала і нічого не витрачала. Вочевидь, і далі жила хоч і в статному будинку, однак у спартанських умовах: без світла, газу, води. Ще й земельного податку за ділянки не сплачували. Та якщо витрат не було, то й 2013 рік для Сергія Віталійовича разом із сім’єю ввійшов у плюс 194 тис. 750 грн.

2014-й –«тотальна» економія?

У 2014 році Сергій Віталійович отримав 621 тис.760 грн. Причому 415 тис. 910 грн. – це вартість майна, отриманого у спадок. Враховувати ми його не будемо, оскільки це є так званий пасивний дохід.

Сім’я Сергія Віталійовича доходів у 2014 році не отримувала. Ні мер, ні його близькі родичі за документами нічого не витрачали і, мабуть, як і в 2013-му продовжували жити в будинку без світла, газута води.

Сергій Віталійович міг би сміло майстер-класи проводити на тему: «Як економити». Тим паче, що така бережливість до грошей дозволила Надалу станом на кінець 2014 року разом із сім’єю володіти вільними коштами в сумі 400 тис. 600 грн.

У 2015-й – двісті тисяч під «матрацом»

У 2015 році Сергій Надалотримав доходу 663 тис. 175 грн. Причому з них 500 тис. грн. – це дохід від відчуження автомобіля. На відміну від важких попередніх років, у 2015-му мер почав витрачати (72 тис. 596 грн.), з них 70 тис. 731 грн. – погашення суми позики.

Звідки взявся у Надала кредит – не зрозуміло? Адже в період з 2012 року Сергій Віталійович не показував жодних погашень основної суми позики, а значить, вказану позику Надал отримав у 2015 році. А от відсотків по цій позиці Сергій Віталійович погасив лише 1 тис. грн., що становить 1,41 %. Цікаво, де ж знайти такі річні відсотки?

Далі – ще цікавіше. В електронній декларації Сергій Віталійович зазначає, що в «Приватбанку» він тримає 80 тис. 518 грн., 929 доларів США (що та той час еквівалентно 22 тис.296 грн.) та 2 тис.941 євро (що на той час еквівалентно 77 тис. 113 грн.) До всього ще й під «матрацом» мер зберігав 200 тис. грн. Погодьтеся, виглядає, як мінімум, дивно, маючи такі статки, ще й позику брати. Щодо членів сім’ї мера, то вони у 2015 році доходів не отримували, однак мали витрати на суму 98 тис. 687 грн.

У 2016-му стали мільйонерами

Ось ми і дійшли до «свіжої» декларації міського голови Тернополя. Цікаво, що у 2016 році меру довелося показувати детально не лише свої доходи та видатки, а й фінанси найближчих родичів, так би мовити, поіменно. А саме – дружини Олени та доньки Анастасії.

Тож у 2016 році Сергій Надал отримав 321 тис. 324 грн. доходу. Жодних фінансових витрат, згідно з декларацією, у Сергія Віталійовича не було. Мабуть, тому й банківські рахунки мера не порожніли: є у нього 65 тис. 119 грн., 2 тис. 84 дол. США (еквівалентно 56 тис. 663 грн.), 997 євро (що еквівалентно 28 тис. 334 грн.). Також мер задекларував 250 тис. грн. готівки. Загаломце 400 тис. 116 грн.

Враховуючи те, що на кінець 2015 року в Сергія Віталійовича було 379 тис. 927 грн., а станом на 2016 рік – 400 тис. 116 грн., то понад триста тисяч гривень він таки витратив, хоч і «замовчав» цей факт у декларації.

А тепер проаналізуємо доходи родини.

Згідно з декларацією, єдина донька міського голови, Анастасія, від здійснення підприємницької діяльності отримала 1 млн. 423 тис. 850 грн. доходу та зберегла 320 тис. грн. готівки. Ще 61 тис.836 грн. знаходиться на депозиті в “Укрсиббанку”.

Якщо цитувати слова її матері,Олени Надал, яка нещодавно давала відверте інтерв’ю одному з місцевих видань: «Дочка вже декілька років займається юридичною практикою. Конкретніше – веде корпоративних клієнтів. Специфіка її роботи полягає у тому, що вона займається розробкою індивідуальних правових рішень, пов’язаних з участю великих корпорацій у конкурсних торгах на поставку товарів, робіт, послуг. І оплату вона отримує лише після завершення проекту. І ще раз наголошую: закон її теж змусив задекларувати не чистий прибуток, а оборот». Ось тут зупинимося трішечки детальніше. Анастасія Надал дійсно зареєструвалась як ФОП у березні 2016 року. Згідно з реєстром, донька мера може здійснювати кілька видів діяльності. Однак важко уявити, як студентка одного із львівських вишів менше, ніж за рік спромоглася оперувати півтора мільйонами гривень. Аби не бути голослівними, ми звернулися до тернопільського правника зі стажем Олени Степанової і запитали, чи дійсно можна заробити на юридичній практиці такі серйозні кошти.

– Анастасія Надал, по-перше,взагалі не може здійснювати діяльності у сфері права, оскільки такий вид діяльності нею не реєструвався. По-друге, вартість повної допомоги та участі професійного юриста(а не студентки з досвідом 2,5 року навчання на юридичному факультеті) у тендерних процедурах становитьблизько 12 тис. грн. Це повний супровід, а не тільки підготовка документів. Враховуючи те, що Анастасія вчиться на стаціонарі,повним супроводом там і «не пахне». Підготовка ж документів для участі у тендерних процедурах вартує від 1500 до 2600 грн. Виникає логічне запитання: коли ж Анастасія вчиться, якщо за 270 днів вона підготувала аж 547пакетів документів для участі у конкурсних пропозиціях? – дивується правник Олена Степанова.

Цікаво, що підприємцем 22-річна Анастасія стала на тиждень пізніше від мами Олени, яка зареєструвалась як ФОП теж у березні 2016 року.

Дружина мера теж далеко не відійшла від успішної доньки, задекларувавши від бізнесу 1 млн. 420 тис. 970 грн. Є у першої леді трохи готівки – 350 тис. грн., в “Укрсиббанку” лежать майже 5 тис. грн. І рівно 600 тис. грн. Олена Надал позичила третім особам. Мабуть, усе це дружина Надала заробила, будучи дизайнером інтер’єрів будинків, квартир та офісів, про що якось теж розповідала одному з місцевих видань.

Судячи з вищесказаного, не Сергій Надал є годувальником у родині, а його дружина та донька. Сумарно родина оперує понад 3 млн. грн. З них найбільшу лепту вклали жінки. А от з приводу правдивості та достовірності даних у декларації Надала і його родини та пошуку відповідей на запитання, що були поставлені нами у цій публікації, надіємось, займеться Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

