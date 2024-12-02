На війні загинув захисник Степан Миган з Тернопільщини

Збаразька громада завтра, 3 грудня, зустрічатиме ще одного свого захисника, який “на щиті” повертається з поля бою… Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

💔🇺🇦Мешканець села Мусорівці солдат-стрілець Степан Миган 1980 р.н. загинув 28 листопада від мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Лисівка на Донеччині.

💔😓🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким Степана, нехай Господь допоможе пережити цю тяжку непоправну втрату.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!

🇺🇦🚔Зустріч мужнього земляка відбудеться у Сквері Героїв о 13 годині (рух кортежу відбуватиметься через село Чернихівці).

Після заупокійної спільної молитви траурний кортеж поїде до рідної оселі воїна, у Мусорівці, де відслужать парастас.

🇺🇦✝️Чин похорону – у середу, 4 грудня, об 11 годині.

🇺🇦💔Просимо прийти і належно вшанувати воїна, який віддав своє молоде життя за Батьківщину, за українську свободу.