ТНМУ зібрав на благодійні цілі майже тонну макулатури

З 7 жовтня по 11 листопада 2024 року в Тернопільському національному медичному університеті відбулася благодійна акція зі збору макулатури. Ініціаторами проєкту стали Вікторія Легка (ММ-609) та Адріана Гуменюк (ММ-626). До акції активно долучилися студенти, викладачі та адміністрація університету. Повідомляють у навчальному закладі.

Макулатуру збирали на декількох локаціях університету: в адміністративному корпусі, а також у фойє гуртожитків №1, №2, №3 та №4. Приймалися старі зошити, газети, книги, рекламні матеріали тощо.

Усі зібрані кошти були спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, де нині перебувають студенти та викладачі університету.

Спільними зусиллями було зроблено значний внесок у збереження довкілля та підтримку українських військових. Окрема подяка кафедрам фізіології з основами біоетики та біобезпеки, хірургічної стоматології, фармацевтичної хімії та студентам 5 курсу, які активно долучилися до збору макулатури.

За результатами акції вдалося зібрати 910 кг макулатури, що дало змогу виручити 4020 грн. Їх буде спрямовано на проєкт «Різдвяне диво захиснику», метою якого є зібрати все необхідне для наших військових (ліки, засоби медичного призначення, гігієнічні засоби), зокрема для 5 студентів ТНМУ, які перебувають у лавах ЗСУ.

Важливу роль у популяризації акції зі збору макулатури відіграли студенти, які мешкають у гуртожитках, а також коменданти корпусів та гуртожитків ТНМУ.

Вони активно фотографували процес збору макулатури та надсилали ці фото організаторам проєкту – Адріані Гуменюк та Вікторії Легкій. Світлини стали важливою частиною акції, адже вони демонстрували залученість студентів до акції і ставали свідченням їхнього активного внеску.

Інформацію надала Адріана Гуменюк.