Понад два роки вважався безвісти зниклим: Ангелом додому повертається Ігор Коцан з Тернопільщини

Skip to content
Стало відомо про загибель нашого земляка, Захисника України Коцана Ігоря Петровича, 1996 року народження, уродженця села Соборне. Повідомляють у Байковецькій громаді.
Ігор народився 13 жовтня 1996 року.
З 14 грудня 2023 року вважався зниклим безвісти.
30 грудня 2025 року його тіло було ідентифіковано.
Герой загинув 14 грудня 2023 року під час бойових дій у Донецькій області, Покровському районі, місті Мар’їнка.
У скорботі — рідні та мама Галина.
Вічна пам’ять і шана Захиснику України.