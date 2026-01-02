16:48 | 2.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Понад два роки вважався безвісти зниклим: Ангелом додому повертається Ігор Коцан з Тернопільщини

Стало відомо про загибель нашого земляка, Захисника України Коцана Ігоря Петровича, 1996 року народження, уродженця села Соборне. Повідомляють у Байковецькій громаді.

Ігор народився 13 жовтня 1996 року.
З 14 грудня 2023 року вважався зниклим безвісти.
30 грудня 2025 року його тіло було ідентифіковано.

Герой загинув 14 грудня 2023 року під час бойових дій у Донецькій області, Покровському районі, місті Мар’їнка.

У скорботі — рідні та мама Галина.

🕯 Вічна пам’ять і шана Захиснику України.

