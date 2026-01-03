19:15 | 3.01.2026
На Тернопільщині чоловік поширював інтимне відео колишньої дружини в соцмережах

Грати, ізолятор

До п’яти років позбавлення волі може загрожувати жителю Золотниківської громади за розповсюдження відео порнографічного характеру. До Тернопільського відділення поліції із заявою звернулася 22-річна жінка. Вона повідомила, що її колишній чоловік у соцмережах розповсюджує відео інтимного змісту на яких присутня вона.

У ході перевірки слідчі Тернопільського відділення поліції з’ясували, що правопорушник спершу шантажував колишню дружину забороненим контентом, а коли дізнався, що у неї є новий чоловік, то створив від його імені сторінку в соціальних мережах та почав поширювати еротичне відео.

У скоєному фігурант зізнався. Йому слідчі інкримінують частину 2 статті 301 (розповсюдження порнографічного відео) Кримінального кодексу України. Якщо мистецтвознавча експертиза підтвердить, що відепродукція містить заборонений контент, то за вчинене чоловік може потрапити за ґрати на 5 років.

Триває слідство.

 

