Понад три роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Василь Вербіцький з Тернопільщини

На превеликий жаль, трагічна звістка знову сколихнула Товстенську громаду, повідомляють на сторінці громади у мережіФейсбук. Стало відомо про загибель мужнього Воїна, нашого Захисника – ВЕРБІЦЬКОГО Василя Михайловича, жителя села Шипівці, який служив стрільцем-санітаром 3-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 3-ої десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону в/ч А0284.



Понад три роки боєць вважався безвісти зниклим. Це був надзвичайно важкий і виснажливий період для родини та громади. Кожен день усі жили між надією і тривогою, вірили в диво, молилися, щоб Василь відгукнувся, щоб повернувся додому живим. Кожна новина вселяла крихту сподівання, що Василь все ще серед живих, що доля зберегла його. Та, на жаль, гірка правда, яка відкрилася, стала невимовним болем для всіх…



Герой загинув 21 червня 2022 року під час бойового завдання із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Підлісне Сєверодонецького району Луганської області.



Висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, рідним, близьким, друзям та знайомим полеглого Воїна. Схиляємо голови у скорботі, розділяємо ваш біль та смуток.

Пам’ятаємо подвиг, шануємо мужність і вклоняємося його жертовності.



Вічна слава, вічна шана та вічна пам’ять нашому Герою…

