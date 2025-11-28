Пожежа в селі Романівка: врятовано дві будівлі, постраждав біженець з Харківщини
27 листопада о 08:33 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Романівка Байковецької територіальної громади. Прибувши на місце, рятувальники виявили, що площа загоряння становила 30 кв. м. Вогонь пошкодив перекриття будівлі, але завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося швидко ліквідувати.
- Особливий трагізм ситуації полягає ще й у тому, що там мешкав біженець з Харківщини, котрого війна вигнала з рідного дому. Більше того, у чоловіка згоріли усі документи. Начальник місцевої пожежної команди Мирослав Стефанишин порадив чоловікові не впадати у розпач і звернутися у Центр надання адміністративних послуг Байковецької сільської ради. Там йому обов’язково допоможуть, обіцяють у Байковецькій громаді.
Пожежники Байковецької громади продовжують свою роботу, і хоч пожежа принесла серйозні збитки, вогнеборці своєчасно запобігли більш серйозним наслідкам.