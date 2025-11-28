Пожежа в селі Романівка: врятовано дві будівлі, постраждав біженець з Харківщини

27 листопада о 08:33 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Романівка Байковецької територіальної громади. Прибувши на місце, рятувальники виявили, що площа загоряння становила 30 кв. м. Вогонь пошкодив перекриття будівлі, але завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося швидко ліквідувати.

Особливий трагізм ситуації полягає ще й у тому, що там мешкав біженець з Харківщини, котрого війна вигнала з рідного дому. Більше того, у чоловіка згоріли усі документи. Начальник місцевої пожежної команди Мирослав Стефанишин порадив чоловікові не впадати у розпач і звернутися у Центр надання адміністративних послуг Байковецької сільської ради. Там йому обов’язково допоможуть, обіцяють у Байковецькій громаді.

Пожежники Байковецької громади продовжують свою роботу, і хоч пожежа принесла серйозні збитки, вогнеборці своєчасно запобігли більш серйозним наслідкам.