Тернопільщина втратила Героя: помер учасник бойових дій Василь Заруба

З глибоким сумом Колиндянська громада повідомляє про смерть Василя Миколайовича Заруби, учасника бойових дій, який пішов з життя 12 грудня 2025 року на 62 році життя після важкої хвороби.

Василь Заруба, житель села Пробіжна, народився у 1964 році. За покликом серця він вступив до лав Збройних Сил України у 2015 році, щоб стати на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави. Протягом чотирьох років він служив на Донеччині у складі 101 пошукової бригади, захищаючи Україну від російської агресії.

У 2019 році, через проблеми зі здоров’ям, Василь Миколайович був звільнений зі служби, а також отримав 2 групу інвалідності внаслідок війни. Проте його мужність і відвага залишили незабутній слід в історії нашої громади та у серцях тих, хто знав його.

За свою службу Василь Заруба був нагороджений численними відзнаками. Він залишив яскравий приклад для всіх нас своїм героїзмом і відданістю справі захисту України. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях земляків.

Сільський голова, депутатський корпус та виконавчий комітет Колиндянської сільської ради висловлюють глибоке співчуття родині та близьким. Ми розділяємо з вами цей біль втрати та молимося за те, щоб Божа опіка допомогла вам пережити цей важкий момент.

Нехай пам’ять про мужнього захисника України завжди живе в наших серцях.