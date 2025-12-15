Тернопільщина повідомляє про зростання хворих на ГРВІ: серед школярів на 5,6% більше

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив про зростання кількості захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19 у регіоні. За останні 7 днів, з 8 по 14 грудня 2025 року, на грип та ГРВІ захворіло 4094 особи, що є збільшенням на 3,6% порівняно з попереднім тижнем.

Загальна захворюваність складає 402 випадки на 100 тисяч населення, більшість з яких — діти (2452 осіб або 59,9%). Особливо відчутне зростання серед школярів — на 5,6%, з 1540 хворими. За останній тиждень госпіталізовано 132 людини, з яких 62 — діти, що становить майже половину від загальної кількості госпіталізованих.

Захворювання на COVID-19 серед дорослих було зафіксовано лише у 7 випадках, що складає менше 0,2% від усіх випадків ГРВІ. Це на 12,5% менше, ніж на попередньому тижні.

Відзначається, що вакцинація проти COVID-19 залишається доступною та безкоштовною для жителів області. Спеціалісти наголошують на важливості щеплення для захисту від вірусних інфекцій.

Регіональні медичні установи продовжують боротьбу з підвищеною захворюваністю, а також надають необхідну допомогу постраждалим.