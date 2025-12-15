Нетверезий водій в’їхав у металеву огорожу в Тернополі

У ніч з суботи на неділю, 12 грудня 2025 року, на вулиці 15 Квітня в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода, за участю автомобіля Audi. Водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та в’їхав у металеву огорожу.

Порушення та наслідки

При перевірці документів патрульними з’ясувалося, що водій не має права керувати автомобілем, оскільки не отримував посвідчення водія, а також на транспортний засіб відсутній страховий поліс. У результаті огляду на місці події за допомогою приладу Драгер було встановлено, що рівень алкоголю в крові водія становить 2,26 проміле, що значно перевищує допустиму норму.

Адміністративні порушення

За результатами інциденту поліцейські склали адміністративні матеріали за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

Ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового поліса);

Ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без права керування);

Ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

Ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд).

Патрульна поліція звертається до всіх водіїв із закликом бути відповідальними на дорозі та дотримуватись правил дорожнього руху. Подібні порушення можуть призвести до серйозних наслідків, а також до значних штрафів і адміністративних санкцій.