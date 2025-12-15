На Тернопільщині чоловік побив сусіда до смерті

У Монастириській громаді Тернопільської області триває розслідування жорстокого вбивства, яке сталося після розпивання алкогольних напоїв. Жителю громади, 54-річному чоловіку, загрожує до десяти років ув’язнення за вбивство сусіда.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, інцидент стався після того, як підозрюваний прийшов у гості до пенсіонера. Чоловіки разом розпивали спиртне, але внаслідок сварки, яка виникла між ними, гість завдав господарю численних ударів, маючи фізичну перевагу.

Встановлено, що від отриманих травм пенсіонер помер на місці. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть потерпілого настала через закриту черепно-мозкову травму, переломи кісток черепа, а також крововиливи в головному мозку.

Після затримання зловмисника, слідчі скерували обвинувальний вирок до суду. За умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть, підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін від семи до десяти років.