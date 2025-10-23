Cьогодні Тернопіль зазнав непоправної втрати. Відійшла у вічність Анна Руда — людина з великим серцем, волонтерка, патріотка, засновниця відомої волонтерської кухні «Бункер-С», яка з 2014 року допомагала українським захисникам на передовій.

Про смерть Анни Рудої повідомила Тернопільська міська рада, зазначивши, що це — велика втрата для міста і всього волонтерського руху України.

«Вона вміла об’єднувати людей і надихати на безкорисливу допомогу. Це велика втрата для Тернополя та всієї волонтерської спільноти. Щиро співчуваємо родині, близьким, волонтерам “Бункер-С” та всім, хто знав цю неймовірну жінку. Світла і вічна пам’ять», — йдеться у повідомленні міськради.

Сумну звістку також підтвердив на своїй Facebook-сторінці волонтер і ветеран Володимир Петришин, який працював поруч із Ганною в «Бункері-С».

«Велика Людина з щирим серцем, наша колега, волонтерка з “Бункер-С”. Важка і несподівана втрата для усього волонтерського руху України», — написав він.

Анна Руда була серед тих, хто з перших днів війни у 2014 році активно допомагав військовим. У спільноті «Бункер-С» тернополянки й тернополяни готували вареники, борщові набори, консервацію, смаколики та відправляли все це на фронт. Її ініціатива перетворилася на справжній осередок єдності, підтримки й любові до України.

Зі словами скорботи звернулася також волонтерка Ольга Мисько:

«Чому так несправедливо? Чому йдуть на небо Небайдужі та Невтомні? Анна Руда, жінка з великим щирим серцем, яка разом з командою завжди допомагала нашим Захисникам. Вічна пам’ять та шана вам, Аню».

Прощання з Анною Рудою

Панахида за Анною Рудою відбудеться 24 жовтня о 19:00 у церкві Святого Духа на вулиці Тарнавського в Тернополі.

Волонтери, побратими, друзі та всі, хто знав Анну, зможуть попрощатися з нею і висловити свою вдячність за безмежне добро, яке вона дарувала іншим.

Світла і вічна пам’ять людині, яка віддала своє життя служінню Україні та її захисникам.