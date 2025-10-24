На кордоні з Польщею тернополянин обрав «зелений коридор» і попався з незадекларованими інструментами на понад мільйон гривень

Львівська митниця повідомляє про дві спроби незаконного переміщення товарів через державний кордон у пункті пропуску «Шегині — Медика». Загальна вартість виявлених незадекларованих інструментів перевищує 1 мільйон гривень.

20 жовтня під час огляду автомобіля MERCEDES-BENZ, яким керував 52-річний мешканець Тернопільщини, митники виявили у багажному відділенні та салоні 294 набори інструментів FELO. Вартість цього вантажу склала 588 тисяч гривень.

Ще одну спробу незаконного ввезення зафіксовано того ж дня. У мікроавтобусі MERCEDES-BENZ, під керуванням 30-річного жителя Тернопільської області, працівники митниці знайшли 1092 насадки для реноваторів (мультитулів) марки BOSCH, орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень.

В обох випадках водії обрали смугу спрощеного митного контролю — «зелений коридор», що передбачає відсутність товарів, які підлягають письмовому декларуванню або оподаткуванню.

Однак під час митного огляду співробітники виявили значні обсяги товарів комерційного призначення, які не були задекларовані.

За фактами порушення митних правил складено протоколи відповідно до частини 2 статті 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами). Матеріали справи направлено для розгляду до суду.

Довідка

Згідно з ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, за недекларування товарів громадянину може загрожувати штраф у розмірі 30% вартості товару або конфіскація предметів правопорушення.