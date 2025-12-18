19 грудня у Тернополі обмежать рух транспорту на вулиці Василя Стуса
У п’ятницю, 19 грудня, у Тернополі тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Василя Стуса у зв’язку з проведенням заходів із вшанування пам’яті тернополян, які загинули під час ракетної атаки 19 листопада.
Час обмеження: з 8:00 до 8:45.
Місце обмеження: вулиці Василя Стуса та Сергія Корольова.
Зміни в русі громадського транспорту:
-
тимчасово не курсуватимуть автобуси №35, №21 та тролейбус №9.
У міськраді просять тернополян з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати свої маршрути.