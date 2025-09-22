Тернопільщина втратила героя: загинув сержант Роман Куриляк

Коропецька селищна рада з глибоким сумом і скорботою повідомляє, що відданий військовій присязі, мужній і відважний захисник України, сержант 105 окремої бригади територіальної оборони Курисяк Роман Дмитрович, загинув 21 вересня 2025 року в бою поблизу населеного пункту Лугівка Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині. Він виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Батьківщину від загрози агресора.

Співчуття родині та близьким

У цей важкий час висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя — дружині Анні, доньці Яні, сину Роману, матері Ганні та друзям. Біль втрати неможливо виміряти, але ми розділяємо з вами це горе та сум. Нехай пам’ять про Романа Курисяка навічно залишиться в серцях його рідних та громади.

Дні жалоби в Коропці

У Коропецькій територіальній громаді оголошено дні жалоби з 22 по 26 вересня 2025 року, згідно з розпорядженням №48. Про дату та час зустрічі тіла захисника та чин похорону буде повідомлено згодом.

Вічна пам’ять герою

Герої не вмирають! Вічна пам’ять Роману Дмитровичу Курисяку, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність.