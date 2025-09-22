Тернопільщина втратила захисника Руслана Прейзнара

Тернопільська міська рада з глибоким сумом повідомляє про смерть нашого земляка — захисника України Прейзнара Руслана Станіславовича. Він пішов з життя 19 вересня 2025 року у Запорізькій області через захворювання серця.

Прейзнар Руслан Станіславович віддав своє життя, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Його відданість і мужність завжди залишатимуться в наших серцях.

Щирі співчуття рідним і близьким

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким захисника. У цей важкий час ми разом із вами переживаємо це непоправне горе. Нехай Господь дасть сили пережити втрату.

Вічна пам’ять герою