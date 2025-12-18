Будинок на вулиці Стуса, 8 демонтований, мешканці отримають грошові сертифікати на нове житло

У Тернополі завершено демонтаж будинку на вулиці Стуса, 8, який постраждав від російських ракетних ударів. Всі мешканці цього житлового комплексу отримають грошові сертифікати від держави в рамках програми «Є відновлення», що дозволить їм придбати нове житло.

Сертифікати будуть видані на збільшену суму, спеціально для Тернополя, що дозволить людям вибрати житло не тільки в межах міста, а й у його околицях. Міська влада вже провела кілька зустрічей з постраждалими, щоб поінформувати їх про можливості придбання квартир у рамках програми. Також було презентовано варіанти від будівельних компаній, які працюють у Тернополі та прилеглих районах.

Додатково, з огляду на високий попит, організовано співпрацю з Асоціацією ріелторів, які готові допомогти знайти житло на вторинному ринку.

Жителі мають час для роздумів і вибору відповідного житла, що відповідає їхнім потребам та можливостям.